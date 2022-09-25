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محافظ الأحساء يعزِّي في وفاة فهد الكليب وينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرته
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محافظ الأحساء يعزِّي في وفاة فهد الكليب وينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرته

محافظ الأحساء يعزِّي في وفاة فهد الكليب وينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرته

محافظ الأحساء يعزِّي في وفاة فهد الكليب وينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرته
١١:٠٨:٠٠ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء – اليوم- التعزيةَ لعائلة رجل الأمن الوكيل رقيب فهد بن سالم الكليب من منسوبي قيادة دوريات الأمن بمحافظة الأحساء ـ رحمه الله ـ الذي وافته المنية إثر حادث مروري في أثناء تأديته عملَه، وقد تمَّت الصلاة عليه بمحافظة الأحساء.

ونقلَ سموُّه تعازيَ القيادة الرشيدة ،وتعازيَ سموِّ أمير المنطقة الشرقية وسمِّو نائبه لأسرة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ ، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتقبلَ الوكيل رقيب فهد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبَّر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسموِّ محافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على سموِّه حفظه الله.

الكلمات الدلالية:
القيادة الرشيدة عزاء فهد الكليب محافظ الأحساء

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