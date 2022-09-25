شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي مالي:

المؤهلات والخبرات:

أساسي : درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو المحاسبة أو المجالات ذات الصلة.

خبرة 8 سنوات.

رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

المؤهل : غير محدد.

الخبرة : غير محدد.

مهندس ثاني:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس / الماجستير في هندسة الكمبيوتر أو هندسة النظم أو الهندسة الكهربائية أو موضوع ذي صلة.

خبرة قوية في بيئة ITIL. المفضل المعتمد من مؤسسة ITIL.

أخصائي تخطيط موارد المؤسسات (IT ERP):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الهندسة

التفضيل: شهادة متخصص في تكنولوجيا المعلومات ، إدارة المشاريع ، شهادات SAP ، ITIL.

عن صدارة:

تأسست شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) في أكتوبر 2011م، كمشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأميركية (داو). ويمثل مشروع صدارة تحدياً غير مسبوق، إذ يُعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، حيث يتكون من 26 مصنعاً عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً. كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية حوالي 75 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار أمريكي).

طريقة التقديم:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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