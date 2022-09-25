الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إيقاف محام عن مزاولة المهنة لمدة سنة ونصف بسبب تغريدة
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إيقاف محام عن مزاولة المهنة لمدة سنة ونصف بسبب تغريدة

إيقاف محام عن مزاولة المهنة لمدة سنة ونصف بسبب تغريدة

إيقاف محام عن مزاولة المهنة لمدة سنة ونصف بسبب تغريدة
١٠:٣٦:٤٠ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قررت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل، إيقاف أحد المحامين عن مزاولة المهنة لمدة سنة ونصف، لإساءته لإحدى الشركات والتشهير بها عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأشارت اللجنة في قرارها، أن المحامي خالف بذلك نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني للمحامين.

وتضمن القرار اتخاذ الإجراءات النظامية لمساءلته جزائياً في ما نسب إليه من وقائع تكيف على أنها أوصاف جرمية.

وفي ذات السياق، أصدرت لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل قرارات أخرى تضمنت عقوبات تأديبية متفاوتة بحق 4 محامين خالفوا نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين.

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إيقاف محامي تأديب المحامين تشهير تغريدة مزاولة المهنة وزارة العدل

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