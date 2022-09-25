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«أوبو» تعلن بقاءها في المنافسة بهاتف جديد
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«أوبو» تعلن بقاءها في المنافسة بهاتف جديد

«أوبو» تعلن بقاءها في المنافسة بهاتف جديد

«أوبو» تعلن بقاءها في المنافسة بهاتف جديد
١١:٢٢:٥٢ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد شركة “أوبو” الصينية للتكنولوجيا، لإطلاق هاتفها الجديد “Oppo A17″، وحسبما أشارت تسريبات، سيظهر الجهاز الجديد للنور، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

مميزات Oppo A17

ورغم أن الشائعات التي تتردد حول الهاتف Oppo A17، لم ترسم صورة كاملة حول المواصفات الداخلية للهاتف، إلا أنها قدمت معلومات عن التصميم الخارجي.

الهاتف Oppo A17 يأتي بمجموعة شرائح MediaTek Helio G35 ، بسعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت، وحزمة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، بحيث لا يختلف كثيرا عن سابقه A16.

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شكل كاميرات Oppo A17

ويتميز الهاتف Oppo A17 بترتيب عمودي لإعداد الكاميرا الخلفية المزدوجة وما يشبه مادة الجلد الصناعي للوحة الخلفية، وفقا لموقع “gsmarena”.

في حين تبدو مجموعة الألوان أيضا جديدة وجذابة للغاية، كما أن درجة السيلفي في الهاتف معقولة جدًا من حيث الحجم.

وبشكل عام، يبدو الطراز A17 أنيقًا وحديثا، لا سيما بالنسبة للجهاز من الفئة المتوسطة، وبإمكانات معقولة، تلبي رغبة قطاع واسع من المستهلكين.

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