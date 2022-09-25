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توجيه لأمانة الأحساء بإطلاق اسم الشهيد فهد الكليب على أحد شوارع المحافظة

توجيه لأمانة الأحساء بإطلاق اسم الشهيد فهد الكليب على أحد شوارع المحافظة

توجيه لأمانة الأحساء بإطلاق اسم الشهيد فهد الكليب على أحد شوارع المحافظة
١٠:٠٢:٣٦ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية، أمانة محافظة الأحساء بتسمية أحد شوارع المحافظة بإسم الشهيد وكيل رقيب فهد بن سالم الكليب الذي وافته المنية إثر حادث مروري أثناء تأديته لمهام عمله، خلال فعاليات اليوم الوطني.

وقدم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية التعزية لذوي الفقيد في اتصال هاتفي، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة «الكليب» خلال تأمين احتفالات المملكة باليوم الوطني 92

كان “الكليب” قد توفى خلال احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني 92 بينما كان يقوم بواجبه تجاه وطنه في تلك الأمسيات.

ومن بين اللافتات الجميلة التي تقوم بها أمانة الأحساء هي إطلاق اسم الشهداء على الشوارع والميادين الهامة في المحافظة.

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أمانة الأحساء الأحساء الشهيد فهد الكليب فهد بن سالم الكليب

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