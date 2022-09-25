أهم 10.. أطول ثان إجازة دراسية على بُعد أيام وتأديب إيراني حاول إهانة علم المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصر السلام بجدة، اليوم، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.. المزيد هنا :

التعليم تعلن موعد ثاني أطول إجازة لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التعليم عن ثاني أطول إجازة مطولة يتمتع بها طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس المملكة للبنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول.. المزيد هنا :

عاجل.. ولي العهد يوافق على تعيين أحمد الوسيدي نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، على تعيين المهندس.. المزيد هنا :

بالفيديو.. متظاهرون يحاولون الاستيلاء على فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني

لأكثر من أسبوع، تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، حيث خرج الآلاف في مظاهرات ضخمة بمناطق مختلفة على رأسها العاصمة طهران.. المزيد هنا :

«السيبراني» يطلق تحذيرا أمنيا عاليا بشأن «واتساب»

أكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن تطبيق واتساب أصدر عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات.. المزيد هنا :

«نتجاهلها ولا نعلم خطورتها».. طبيب يكشف عن مسببات شائعة لمرض السكري

يصيب مرض السكري من النوع 2 غالبا الأشخاص فوق سن 45 عاما ، وعندما يترك دون علاج، يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.. المزيد هنا :

«التقاعد المدني».. كل ما تريد معرفته عن حالات الاستحقاق وأسباب الحرمان من المعاش

تضمن نظام التقاعد المدني العديد من المواد التي تهم كل المواطنين والمتقاعدين على وجه الخصوص، ويمكن الاطلاع على نصوص النظام كاملا.. المزيد هنا :

شاهد.. فيديو يوثق آخر ما فعله الرقيب أول فهد الكليب قبل استشهاده بدقائق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرقيب أول فهد الكليب قبل دقائق من استشهاده بعد إنقاذ امرأة وطفلها خلال عبورهما الطريق، وذلك تزامنًا مع تأمين الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 92.. المزيد هنا :

مقيم إيراني في دبي حاول إهانة علم المملكة فنال جزاءًا رادعًا في الحال (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، فيديو يوثق واقعة محاولة مقيم إيراني إهانة علم المملكة أثناء احتفال الشباب الإيراني باليوم الوطني السعودي 92 في أحد الشوارع.. المزيد هنا :

غدًا.. مصارف لبنان تستأنف أعمالها عبر قنوات يحددها كل مصرف

أعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المصارف من المقرر أن تستأنف مزاولة أعمالها ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف.. المزيد هنا :