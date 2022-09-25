«أيام عصيبة يشهدها نظام الملالي».. قلب طهران يحترق وصور «الخميني وسليماني» هدف للثوار (فيديوهات)

تواصل – فريق التحرير :

اشتعلت التظاهرات في العاصمة الإيرانية “طهران” وخرج المتظاهرون في عدة مناطق احتجاجا على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد قوات الأمن، وفي العاصمة والمناطق المحيطة بها اشتدت التظاهرات المنددة بالنظام القمعي.

وفي منطقة شريعتي بالعاصمة الإيرانية، حرق المتظاهرون صورا لقاسم سليماني وخامنئي، وأظهرت لقطات اشتعال النيران في صور العديد من رموز النظام الإيراني.

حشود هائلة في «قزوين» و«بلوشستان»

كما أظهرت الفيديوهات الليلية الملتقطة للمتظاهرين حشود كبيرة من الإيرانيين الغاضبين والذين لم يستسلموا للتهديدات الأمنية المتواصلة لهم.

وفي مدينة “قزوين”، أحرق المتظاهرون سيارات القوات الخاصة في إيران كما أشعلوا إطارات تلك السيارات في مشهد بدا مخيفا جدا.

كما أظهرت فيديوهات عديدة ملتقطة من إقليم بلوشستان حالة من الغضب العارم التي اجتاحت الإقليم وأشعل المتظاهرون النيران بالقرب من مبانٍ حكومية وشرطية.

هتافات في «تبريز» و«بونك»

وفي مدينة “تبريز”، رصدت فيديوهات ليلية صافرات لعدد كبير من المتظاهرين الذين خرجوا في حشود وبدأوا في الهتاف ضد النظام الإيراني مطالبين بإسقاطه.

كما خرج عدد كبير من المتظاهرين في منطقة بونك بالعاصمة طهران، وتم التقاط عدد من الفيديوهات لمسيرات حاشدة يتقدمها عدد من الشباب الثائر والغاضب من الممارسات القمعية للنظام الإيراني.

وفي قلب العاصمة طهران وبالتحديد في منطقة ستارخان، خرج المتظاهرون رافعين الأعلام الوطنية ومنددين بالنظام القمعي الخميني وأفعاله مطالبين برحيله بعد أن تسببت ممارساته في إبعاد إيران عن الساحة الدولية وزيادة العقوبات عليها.

17 شخصا قتلوا بينهم 3 من عناصر الأمن

وكشفت أحدث حصيلة رسمية أن 17 شخصاً قُتلوا بينهم 3 من عناصر الأمن منذ بدء التظاهرات وسط شكوك إزاء تعمد السلطات “التعتيم” على العدد الحقيقي للضحايا، في الوقت الذي ذكرت فيه منظمة حقوقية غير حكومية أن عدد القتلى تجاوز 31 قتيلاً وهو عدد مرشح للارتفاع في ظل حملة قمع إيرانية غير مسبوقة.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات وامتدت إلى أكثر من 15 مدينة مع محاولات الشرطة “اليائسة” استخدامها قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة.

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