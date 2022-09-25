«وشاب نشأ في طاعة الله».. توفي في صلاة العشاء عن عمر 15 عاما

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على نطاق واسع، مقطع فيديو، لشاب يلقي خطبة دينية، بأسلوب واثق ورشيق.

عزاء على “تويتر”

وتوفي الشاب عن عمر 15 عاما، إثر حادث سير، حيث صدمته سيارة، بينما هو خارج لصلاة العشاء؛ وحسب كلام أقاربه، كان الشاب حافظا لكتاب الله، حريصا على طلب العلم.

وحرص متابعو “تويتر” على المشاركة في عزاء الشاب الفقيد، بعبارات حزينة ومؤثرة ، ومواساة لعائلته.

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وقال حساب “ملاذ”: “وإنا الله وانا اليه راجعون ثبت الله والديه وربط على قلوبهم وجمعهم به في جنات النعيم والحمدلله على قضائه وقدره وهذه ميته حسنه تغبطون عليها هناك من يموت وهو على معصيه وعلى مايغضب ربه وعلى ظلال وانحراف اللهم أحسن خاتمتنا ولاتقبضنا إليك إلا وأنت راضٍ عنا نسأل الله من فضله هنيئًا لكم”.

«شاب نشأ في طاعة الله»

واستذكر رواد “تويتر” حديث النبي ﷺ: “سبعةٌ يظلُّهم الله – تعالى – في ظلِّه، يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه: إمامٌ عَدْلٌ، وشابٌّ نَشَأَ في عبادة الله، ورجلٌ معلَّقٌ قلبُه في المساجد، ورجلان تحابَّا في الله؛ اجتمعا عليه وتفرَّقا عليه، ورجلٌ دَعَتْهُ امرأةٌ ذات منصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلمَ شِماله ما تُنفِقَ يمينُه، ورجلٌ ذَكَرَ الله خاليًا ففاضَتْ عيناه”.