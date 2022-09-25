مشهد غريب.. رجل يواجه حريقا ضخما بمفرده (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

واجه رجل بمفرده حريقا ضخما، بتصرف غريب، وثقه مقطع فيديو، حاز على ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

خرطوم مياه صغير

وأظهر الفيديو حريقا ضخما، قالت بعض الحسابات عبر “تويتر” و”يوتيوب” إنه وقع بأحدى المناطق بإندونيسيا، في حين وقف رجل بمفرده أعلى أحد المباني، ممسكا بخرطوم مياه صغير، يوجهه نحو النيران.

ويبدو إنه أقدم على هذا الفعل حين تأخرت سيارات الإطفاء، عن الحضور إلى مكان الحريق، ويظهر في الفيديو، وصول عناصر الإطفاء ومحاولة السيطرة على الحريق.

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تفاعل واسع

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا، وشارك رواد ومتابعو “تويتر” الفيديو، وتنوعت التعليقات، بين مشيد بجرأة الرجل وشجاعته، ومحاولة المساعدة، وبين انتقادات لتصرفه الذي اعتبره البعض ساخرا ولا يفيد.