شرطة الرياض تلقي القبض على مواطنين وتكشف الجرائم المرتكبة

تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث سطو.

وتمكنت الشرطة من القبض على شخصين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها.

إحالة للنيابة:

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. من ناحية أخرى، أعلنت شرطة منطقة الرياض مؤخرًا، القبض على 7 أشخاص إثر مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة.

وقبضت شرطة الرياض على 7 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة. ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية ومواطن لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب باستخدام الأسلحة البيضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا :

شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على 7 مواطنين في مشاجرة