شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة “المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة”، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي

مدير برنامج

الوصف الوظيفي

– إدارة جدولة المبادرات والمشاريع ومتابعة سيرالجدول الزمني حسب المخطط له وتسليم المخرجات في الوقت الحددواي تغييرفي خطة المشروع يجب أن

تنعكس على باقي مهام المشروع

– إدارة التكاليف المبادرات والمشاريع ومراجعة شهادات الإنجاز والتأكد من أن تكلفة النهائية للمشروع هي نفس التكلفة التي تم اعتمادها في بداية المشروع.

– إدارة الجودة للمبادرات والمشاريع:وتقتضي مهمة التأكد من تسليم المشروع حسب معاييرالجودة التي تم تحديدها خلال بداية المشروع.

– إدارة دعم الجهات المالكة في توفي وتسهيل متطلبات الأنجاز للمبادرات والمشاريع في الموائمة بين الجهات المعنية والمساندة في تنسيق الاجتماعات والدعم في مراحل التخطيط والتنفيذ والإغلاق والتي تتمثل في مجموعة الإجراءات مثل: كراسات الشروط والمواصفات ونماذج الطرح, شهادات الإنجاز, طلبات التغيير وغيرها.

– إدارة اتصالات المبادرات والمشاريع ضمان التواصل مع جميع اطراف المشروع المعنية. حتى يضمن ان جميع المهام والرسائل تصل للأشخاص المعنيين في الوقت المناسب مما يعني اتخاذ القرارالصحيح في الوقت الصحيح

– إدارة اصحاب المصلحة المبادرات والمشاريع ادارة علاقات سليمة مع جميع اصحاب العلاقة في المشروع.

– اعداد التقارير الدورية لمدير المحفظة لعكس حالة البادرة.

المؤهلات والخبرة

خبرة في نفس المجال لأكثر من 5 سنوات

نبذة عن الشركة:

شركة تطوير التعليم شركة حكومية مملوكة بالكامل (لصندوق الاستثمارات العامة ) تم تأسيسها عام 2016م وتهدف إلى توفير حلول وخدمات ذات جودة عالية لكلا القطاعين العام والخاص وتطوير خدمات التقنية والاتصالات في مجال التعليم العام في المملكة لرفع مستوى هذا القطاع حتى يواكب النمو المستقبلي محلياً ودوليا.

التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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