حيلة ماكرة .. ميليشيا الحوثي تبدأ في نهب المدخرات البنكية لليمنيين

تواصل – فريق التحرير:

تسعى ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن إلى إقرار تشريع يجيز لها نهب المدخرات البنكية تحت ذريعة محاربة الأعمال الربوية، ورفع أسعار العقارات.

الاستيلاء على البنوك

وبعد أن وضعت الميليشيا المدعومة من إيران، يدها على مجموعة من البنوك، تحاول الآن الاستحواذ على بقية البنوك التجارية، حسب مصادر يمنية.

فيما تمكن بعض المودعين من سحب ودائعهم، بعد تحويلها إلى مناطق سيطرة الحكومة ولكن بعدما دفعوا عمولات تصل إلى 30%.

فيما عجز كثيرون عن ذلك على خلفية إيقاف إدارات البنوك هذا النوع من العمليات.

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نهب الشركات والمصارف

وسبق أن اتهمت الميليشيا الانقلابية، بنهب أكثر من 38 شركة يملكها معارضون لمشروعها في اليمن واستكمالها السيطرة على ملف الأراضي ومصادرتها عشرات الآلاف من الكيلومترات في صنعاء ومحافظات الحديدة وإب وذمار.

وكذلك استولت على مائتي مليار ريال يمني من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، فيما بررت ميليشيا الحوثي قراراتها بأن الدراسات الاقتصادية تذهب إلى تحميل التعاملات الربوية مسؤولية حالة الركود الاقتصادي

البنوك التجارية مهددة بالإفلاس

في حين، نبهت مصادر مصرفية إلى أن الخطوة ستضاعف من تدني الودائع في مناطق سيطرة الميليشيات وستزيد من عزوف المودعين عن التعامل مع البنوك التجارية.

وقالت إن ذلك سينعكس على النشاط المصرفي بشكل عام ويهدد بإفلاس بقية البنوك التجارية التي ما زالت تقاوم الجبايات والظروف الاقتصادية المتردية المترتبة على الحرب.