طهران تكتوي بنارها.. قراصنة ينشرون بيانات مسؤولين إيرانيين

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت مجموعة “أنونيموس” التي تعمل في مجالا الاختراق السيبراني، من اختراق موقع البرلمان الإيراني، في إطار هجماتها على منصات النظام الإلكترونية.

فيما أكد مراقبون أن قراصنة اخترقوا أيضاً موقع وزارة النفط الإيرانية، حسب مواقع إيرانية، وكما نقل موقع “العربية”.

الهاكرز يوجهون رسالة للإيرانيين

ونشرت “أنونيموس” مقطعاً مصوراً اليوم الأحد، يظهر أرقام الهواتف المحمولة لعدد من النواب، داعية المواطنين إلى الاتصال بهم. وكتبت: “ابعثوا لهم برسائل واسألوهم لماذا يدافعون عن الديكتاتور”.

وكانت المجموعة أعلنت، الأسبوع الماضي، بدء هجماتها على النظام الإيراني، تزامنا مع بدء احتجاجات واسعة، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني.

وفي الوقت ذاته، تعطل موقع الحكومة الإيرانية وموقع المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فضلا عن المصرف المركزي ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من وسائل الاعلام الرسمية، قبل أن تستعيد نشاطها لاحقا.

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مقتل أميني يؤجج الاحتجاجات

بدأ إيرانيون احتجاجات واسعة، في أنحاء متفرقة من الداخل الإيراني، وكذلك عدد من دول العالم، احتجاجا على مقتل شابة تدعى مهسا أميني، ورفع المتظاهرون في تلك الاحتجاجات شعارات تندد بـ «خامنئي»، من بينها «الموت للديكتاتور».

كما لاقى الحادث ردود فعل دولية غاضبة، حين دعت منظمة الأمم المتحدة، إلى تحقيق عاجل وفوري في وفاة الشابة التي قتلت على يد الشرطة.

وأدانت المنظمة كل أساليب القمع العنيف للمحتجين علي يد عناصر الأمن والشرطة في إيران، معربة عن قلقها من التصعيد الأخير في الاعتداءات