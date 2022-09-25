«التقاعد المدني».. كل ما تريد معرفته عن حالات الاستحقاق وأسباب الحرمان من المعاش

تواصل – فريق التحرير :

تضمن نظام التقاعد المدني العديد من المواد التي تهم كل المواطنين والمتقاعدين على وجه الخصوص، ويمكن الاطلاع على نصوص النظام كاملا (من هنا)

وفي نص القانون الخاص بالتقاعد المدني ، هناك 39 مادة تعريفية بالنظام وكل ما يحتويه من بنود خاصة بالمتقاعدين.

وتضمنت أبرز المواد: تحديد الخاضعين للنظام، مصلحة معاشات التقاعد وصندوق التقاعد المدني وما يتعلق بشئونهما الإدارية والمالية، الحقوق والالتزامات الناشئة عن الأنظمة السابقة، الفحص الطبي، الحسميات الشهرية، التقاعد، العودة للخدمة، أحكام عامة وانتقالية، وتم اعتبار النظام نافذا ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 /7 /1393هـ.

وحددت المادة 18 من النظام بوضوح الأشخاص المستحقين للمعاش وهم :

– الموظف الذي قضى 25 عاما على الأقل في الخدمة

– الموظف الذي يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله.

– إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الأقل.

– الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.

وفي المادة (38) من النظام، كشفت عن الحالات التي تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش:

وهي :

1 – إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية.

2 – إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي.

ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.

كما حددت المادة 28 الحالات التي يتم فيها وقف المعاش عن المستفيد وهي :

– إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها

– عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلًا للمعاش أو زائدًا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدي إليه الفرق، على أنه يجوز الجمع بين ما يستحقه أي منهم من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعها عن (400) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش التقاعدي بقدر تلك الزيادة.

اقرأ أيضا :

«التأمينات» تستعرض أمثلة تطبيقية لتعديل نظام التقاعد المدني حول «تعويض الدفعة الواحدة»