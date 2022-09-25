شاهد .. متظاهرون يقتحمون سفارة طهران في لندن ويحرقون العلم الإيراني (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو اقتحام متظاهرين مقر السفارة الإيرانية في لندن وحرق العلم الإيراني داخله.

وجاءت تلك التظاهرات احتجاجا على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في إيران.

وداخليا، تجتاح مظاهرات عديدة العاصمة طهران ومحافظات بجانبها احتجاجا على مقتل الفتاة الكردية.

موقف السلطات الإيرانية

أكدت السلطات الإيرانية سقوط قتلى خلال ما وصفته باضطرابات شعبية بسبب وفاة أميني، لكنها استبعدت أي مسؤولية لقوات الأمن عن ذلك بقولها إن قتل المحتجين كان “مريبا”.

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تشكيل لجنة تقصي حقائق في وفاة أميني.

أجرى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اتصالاً بأسرة مهسا أميني عبّر خلاله عن مواساته، وتعهد بمتابعة التحقيق حتى توضيح ملابسات القضية.

أمر الرئيس بفتح تحقيق في قضية شابة راحت في غيبوبة أثناء احتجازها في طهران.

تقول الشرطة أن أميني أُصيبت بوعكة صحية بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه.

لكن والدها قال إن ابنته لم تكن تعاني من مشكلات صحية وإن الكدمات كانت ظاهرة على قدمها، محملا الشرطة مسؤولية وفاتها.

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