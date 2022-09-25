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ميزة جديدة من «إنستجرام» تعرف عليها
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ميزة جديدة من «إنستجرام» تعرف عليها

ميزة جديدة من «إنستجرام» تعرف عليها

ميزة جديدة من «إنستجرام» تعرف عليها
٠٧:٢٦:٥٠ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طرحت منصة الصور ومقاطع الفيديو “انستجرام” المملوكة لشركة “ميتا” الأمريكية، ميزة جديدة، تخص الحالات المنشورة يوميا “story”.

إنشاء القصص بشكل مستمر

وقالت الشركة: “نحن نعمل دائمًا على إيجاد طرق لتحسين تجربة Stories.. الآن، ستتمكن من إنشاء القصص بشكل مستمر لمدة تصل إلى 60 ثانية، بدلاً من أن يتم قصها تلقائيًا إلى 15 ثانية”.

وبدأت “إنستجرام” تطبيق المزية الجديدة بشكل واسع على كل المستخدمين، بعد أن اختبرت التغيير مع مستخدمين محددين في أواخر العام الماضي.

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الفارق بين بين Stories وReels

وحسب مواقع تقنية متخصصة، سيتمكن المستخدمون الآن من نشر قصص دون انقطاع ولن يتم تقسيمها، ومن ناحية أخرى، لن يضطر المشاهدون إلى النقر باستمرار للحصول على مقطع فيديو طويل قد لا يرغبون في رؤيته بالفعل.

ولكن يمكن أن يكون التغيير أيضًا بمثابة نقطة تحول بالنسبة للأشخاص الذين أحبوا بساطة القصص القصيرة ذات الحجم الصغير.

وفي الوقت نفسه، تفصل الميزة الجديدة بين Stories وReels، حيث يكون لدى المستخدم الآن خياران عندما يتعلق الأمر بنشر فيديو مدته 60 ثانية.

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