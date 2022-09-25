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خبراء يكشفون عن «فاكهة واحدة» الأفضل في مكافحة شيخوخة البشرة
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خبراء يكشفون عن «فاكهة واحدة» الأفضل في مكافحة شيخوخة البشرة

خبراء يكشفون عن «فاكهة واحدة» الأفضل في مكافحة شيخوخة البشرة

خبراء يكشفون عن «فاكهة واحدة» الأفضل في مكافحة شيخوخة البشرة
٠٧:٢٦:١٢ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يؤكد خبراء الصحة على ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي للحفاظ على صحة البشرة حتى مع التقدم في العمر.

ونقل موقع “شي فايندس”، عن خبراء أمراض الجلدية والتغذية، أنهم يفضلون “فاكهة واحدة” لمكافحة شيخوخة البشرة.

وكشف أن إحدى الفواكه التي ترتبط بتعزيز الكولاجين، وتحتوي على مضادات الأكسدة الصحية هي التوت الأزرق.

ومن أهم فوائده التالي:

1- إلى جانب مضادات الأكسدة، يعد التوت البري غنيا بفيتامين A وC.
2- معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، التي تعد القاسم المشترك للعديد من الأمراض الجلدية.
3- يعمل على تخليص البشرة من السموم، وتقشير خلايا البشرة الميتة، وتقليص مسامات البشرة الواسعة.
4- تتحدث بعض الدراسات عن تقليل فرص إصابة البشرة بسرطان الجلد.

الكلمات الدلالية:
البشرة التوت الازرق الشيخوخة صحة وتغذية

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