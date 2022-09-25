«نتجاهلها ولا نعلم خطورتها».. طبيب يكشف عن مسببات شائعة لمرض السكري

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يصيب مرض السكري من النوع 2 غالبا الأشخاص فوق سن 45 عاما ، وعندما يترك دون علاج، يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.

كما يمكن أن تكون معرفة العلامات وكيفية الوقاية منها منقذة للحياة، وفق ما يقول الدكتور إريك ستال أخصائي القلب بمستشفى جامعة ستاتن آيلاند، وفق ما نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص.

وقال ستال إن «مرض السكري هو حالة يتعطل فيها تنظيم الجسم لسكر الدم. إذ تحتاج الخلايا إلى الأنسولين لامتصاص السكر.

وعندما لا ينتج الجسم الأنسولين (داء السكري من النوع الأول) أو يتوقف الجسم عن الاستجابة للأنسولين (النوع الثاني) تتراكم نسبة السكر في الدم. وبمرور الوقت يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف القلب والكلى والعينين والأوعية الدموية والأعصاب.

زيادة الوزن والسمنة أهم عامل خطر

وأوضح زيادة الوزن أو السمنة هي أهم عامل خطر للإصابة بمرض السكري بالإضافة إلى ذلك، فإن نمط الحياة غير المستقر والنظام الغذائي السيئ والتدخين والإفراط في تناول الكحوليات والتوتر، تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

وأضاف أن عدم علاج مرض السكري وارتفاع مستويات السكر في الدم بمرور الوقت يمكن أن يسبب مشاكل طبية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وأمراض الشرايين الطرفية وتلف العين وتلف الأعصاب.

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