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تعرف على السبب.. زيت الزيتون البكر أفضل من الزيتون العادي وهذه أفضل أنواع الزيوت
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تعرف على السبب.. زيت الزيتون البكر أفضل من الزيتون العادي وهذه أفضل أنواع الزيوت

تعرف على السبب.. زيت الزيتون البكر أفضل من الزيتون العادي وهذه أفضل أنواع الزيوت

تعرف على السبب.. زيت الزيتون البكر أفضل من الزيتون العادي وهذه أفضل أنواع الزيوت
٠٦:٤٥:٠٩ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة في دولة الإمارات، أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة، بالمقارنة مع الأنواع المكرّرة من زيت الزيتون العادي.

وأشارت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، إلى أن السبب يعود إلى عصره على البارد خلال 24 ساعة من القطف الأول للزيتون.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن بعض أنواع الزيوت تعزز من صحة القلب والأوردة الدموية، وتحدّ أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات المفاجئة.

ما هي أفضل أنواع الزيوت لصحة قلبك؟

زيت الزيتون
زيت الكانولا
زيت دوار الشمس
زيت الذرة
زيت اللوز

الكلمات الدلالية:
الزيت البكر انواع الزيت زيت الزيتون صحة وتغذية

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