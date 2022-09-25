«النيابة العامة» تشدد عقوبات التلاعب في إجراءات نظام الإفلاس

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أعلنت النيابة العامة اليوم، تشديد عقوبات التلاعب في إجراءات نظام الإفلاس، موضحة أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرمة 5 ملايين ريال.

التصرفات الاحتيالية

وأوضحت النيابة أن كل من قام بتصرف احتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل ٥ ملايين ريال، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

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وأفادت النيابة العامة بأن نظام الإفلاس يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس وهي:

1- التسوية الوقائية

2- إعادة التنظيم المالي

3- التصفية

4- التسوية الوقائية لصغار المدينين

5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

6- التصفية لصغار المدينين

7- التصفية الإدارية