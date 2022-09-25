شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر موقعها الرسمي، توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في عدة تخصصات؛ بمدينة جدة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1. رئيس قسم التخطيط

المؤهلات والخبرة

درجة الدبلوم في الهندسة أو إدارة المشاريع أو الطيران

الحصول على الشهادة في أي مما يلي: إدارة المشاريع ، ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني ، ونظام إدارة السلامة ، ونظام إدارة الجودة

من 9 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال مماثل

مع خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المشاريع

2محلل اكتساب المواهب

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم (اضغط هنا)

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