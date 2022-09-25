الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٦:١٣:٤٩ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر موقعها الرسمي، توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في عدة تخصصات؛ بمدينة جدة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1. رئيس قسم التخطيط

المؤهلات والخبرة

درجة الدبلوم في الهندسة أو إدارة المشاريع أو الطيران
الحصول على الشهادة في أي مما يلي: إدارة المشاريع ، ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني ، ونظام إدارة السلامة ، ونظام إدارة الجودة
من 9 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال مماثل
مع خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المشاريع

2محلل اكتساب المواهب

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم (اضغط هنا)

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