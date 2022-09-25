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السودان يعلن إحباط عملية تهريب أسحلة إلى الحوثيين ويكشف حجم المضبوطات
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السودان يعلن إحباط عملية تهريب أسحلة إلى الحوثيين ويكشف حجم المضبوطات

السودان يعلن إحباط عملية تهريب أسحلة إلى الحوثيين ويكشف حجم المضبوطات

السودان يعلن إحباط عملية تهريب أسحلة إلى الحوثيين ويكشف حجم المضبوطات
٠٦:٠٥:٣٢ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الأحد، ضبط قارب حوثي على متنه أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها إلى اليمن.

وقالت وزارة الدفاع السودانية في بيان: تمكنت عناصر من القوات البحرية أمس (السبت)، من ضبط قارب يستقله 4 مواطنين يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات، وعلى متنه 90 بندقية كلاشينكوف.

كما تم ضبط 162 صندوق ذخيرة رشاش قرنوف و182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة و43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس و45 كرتونة فيوز تفجير.

وأضافت أن القوة التي تكونت منذ عام 2021م وتضم عناصر من القوات البحرية، نجحت في أوقات سابقة في ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة ومتفجرات يتم تهريبها من قبل عناصر يمنية وسودانية خارجة عن القانون.

الكلمات الدلالية:
الحوثي الدفاع السودانية السودان اليمن تهريب أسلحة

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