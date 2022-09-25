«السيبراني» يطلق تحذيرا أمنيا عاليا بشأن «واتساب»

تواصل – فريق التحرير :

أكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن تطبيق واتساب أصدر عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات.

وقال المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في تحذير أمني عالي جدا، بخصوص ثغرات في “واتساب” تتضمن المنتجات التالية:

• WhatsApp – Android

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

ما قبل نسخة 2.22.16.2

• WhatsApp Business – Android

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

• WhatsApp – iOS

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

– ما قبل نسخة 2.22.15.9

• WhatsApp Business – iOS

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

وأفاد المركز بأن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.

وحول الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت «WhatsApp» توضيحا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022، فيما نوه المركز إلى التأكد من تحديث النسخ المتأثرة من المتاجر الرسمية.