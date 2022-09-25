الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
السودان يعلن إحباط عملية تهريب أسحلة إلى الحوثيين ويكشف حجم المضبوطات
رئيسة وزراء بريطانيا توجه رسالة موجعة لبوتين
خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
«السيبراني» يطلق تحذيرا أمنيا عاليا بشأن «واتساب»
ضبط مواطن بالرياض.. وبحوزته هذه الكمية من المخدرات

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

«السيبراني» يطلق تحذيرا أمنيا عاليا بشأن «واتساب»

«السيبراني» يطلق تحذيرا أمنيا عاليا بشأن «واتساب»

«السيبراني» يطلق تحذيرا أمنيا عاليا بشأن «واتساب»
٠٥:٣٩:٥٩ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

أكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن تطبيق واتساب أصدر عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات.

وقال المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في تحذير أمني عالي جدا، بخصوص ثغرات في “واتساب” تتضمن المنتجات التالية:

• WhatsApp – Android

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

ما قبل نسخة 2.22.16.2

• WhatsApp Business – Android

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

• WhatsApp – iOS

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

– ما قبل نسخة 2.22.15.9

• WhatsApp Business – iOS

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

وأفاد المركز بأن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.

وحول الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت «WhatsApp» توضيحا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022، فيما نوه المركز إلى التأكد من تحديث النسخ المتأثرة من المتاجر الرسمية.

الكلمات الدلالية:
الأمن السيبراني تحذير أمني خطر واتساب

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو والصور.. شرطة الرياض تعلن الإطاحة بعصابة السرقة في شارع الريل

بالفيديو والصور.. شرطة الرياض تعلن الإطاحة بعصابة السرقة في شارع الريل

١٠:٠٦ ص، الأربعاء، ٠٨ مارس ٢٠١٧
فيديو من ٣ كاميرات مراقبة يوثق حادث مروع لحافلة طالبات ومركبة بتبوك

فيديو من ٣ كاميرات مراقبة يوثق حادث مروع لحافلة طالبات ومركبة بتبوك

٠٥:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠٢٢
جامعة الأميرة نورة تفتتح السينما بفيلم هندي

جامعة الأميرة نورة تفتتح السينما بفيلم هندي

١٠:٠٤ م، الثلاثاء، ١٨ نوفمبر ٢٠١٤
بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

بيان مهم من «التحالف» عن تطورات الأوضاع في عدن

١٢:٥٨ م، السبت، ١٧ أغسطس ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *