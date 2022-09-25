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رئيسة وزراء بريطانيا توجه رسالة موجعة لبوتين

رئيسة وزراء بريطانيا توجه رسالة موجعة لبوتين

رئيسة وزراء بريطانيا توجه رسالة موجعة لبوتين
٠٦:٠٣:٢٠ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على أن بريطانيا وحلفاءها يجب ألا ينصتوا إلى “تصريحات بوتين الجوفاء بشأن الحرب”، حسب تعبيرها.

لا تنصتوا له

ونصحت تراس بعدم الانسياق وراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شأن أوكرانيا، بعد أن أمر بتعبئة جزئية للقوات وأثار احتمال نشوب صراع نووي.

وقالت تراس: “لا ينبغي أن نستمع إلى أحاديثه عن الحرب وتهديداته الجوفاء. بدلا من ذلك، ما نحتاج إليه هو الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا ومواصلة دعم الأوكرانيين”، حسب “CNN”.

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استخدام السلاح النووي

وبالأمس، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن على الاتحاد أن يأخذ تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه قد يستخدم أسلحة نووية في الصراع مع أوكرانيا على محمل الجد، بعد أن وصلت الحرب إلى “لحظة خطيرة”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي في خطاب إن بلاده تمتلك “أسلحة دمار متعددة” و”سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا”.

بعد أن أعلن استدعاء 300 ألف روسي أدوا الخدمة العسكرية الإجبارية، ما أثار احتجاجات، ودفع بالكثيرين إلى مغادرة البلاد هربا من التجنيد.

الكلمات الدلالية:
أسلحة نووية أوكرانيا الحرب الروسية بريطانيا روسيا فلاديمير بوتين ليز تراس

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