ضبط مواطن بالرياض.. وبحوزته هذه الكمية من المخدرات

تواصل – فريق التحرير :

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة الرياض، بحوزته (70) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وقبل أيام، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن في محافظة القطيف، بحوزته (28.3) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، و(197) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات.

كما تمّ القبض على مواطن آخر في مدينة الرياض في القضية ذاتها، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

المديرية تشارك في احتفالات اليوم الوطني

وشاركت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من العروض الميدانية والاستعراضات العسكرية ضمن احتفالات وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) التي تهدف إلى تجسيد الفرحة بهذه المناسبة، وتنمية الحس الوطني لدى الناشئة وأفراد المجتمع كافة، والتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.

يذكر أن وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تقيم بهذه المناسبة معرضًا وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان: (عِزّ الوطن)، وتستقبل الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.

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