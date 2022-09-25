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الإمارات تعلن مد ألمانيا بالغاز المسال والديزل

الإمارات تعلن مد ألمانيا بالغاز المسال والديزل

الإمارات تعلن مد ألمانيا بالغاز المسال والديزل
٠٥:٢٥:٥٣ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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وقعت الإمارات وألمانيا، اليوم لأحد اتفاقية تنص على تزويد دبي لـ برلين بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وجاءت هذه الاتفاقية خلال زيارة للمستشار الألماني اولاف شولتس إلى أبوظبي، وتنص على تصدير شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا أواخر عام 2022 ثم توريد شحنات إضافية في 2023.

وأشارت وكالة “وام” إلى استكمال عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل في سبتمبر الحالي، والاتفاق على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل خلال عام 2023.

وشهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشولتس مراسم توقيع الاتفاقية التي تنم عن “شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، وتهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي”.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا الإمارات الديزل الغاز المسال

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