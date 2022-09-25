الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة الاتصالات «STC» للعمل في الرياض
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وظائف شاغرة بشركة الاتصالات «STC» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بشركة الاتصالات «STC» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بشركة الاتصالات «STC» للعمل في الرياض
٠٤:٥٩:١٨ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1 ـ مدير شعبة المنصات وتمكين البيانات

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
ـ خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

2 ـ مُشرف الإدارة الاستراتيجية

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
ـ خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3 ـ مٌحلل أول الاتصالات التسويقية

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
ـ خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4 ـ مشرف مراقبة مالية

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
ـ خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

5 ـ أخصائي موازنة

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
ـ خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

6 ـ مشرف العلاقات الاستراتيجية

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
ـ خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

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عن الشركة:

شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الرائد في تقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة، وتتمتع بتواجد دولي وإقليمي مما يؤهلها لتقديم مجموعة من الخدمات المتميزة لعملائها وبالتالي تحقيق نمو إيجابي لصالح المساهمين.

طريقة التقديم:

ـ التقديم مُتاحٌ عبرالإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2022م.

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