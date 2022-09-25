طرحوا بدائلها.. 5 أطعمة ينصح خبراء التغذية بمقاطعتها تمامًا

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نصح خبراء التغذية بمقاطعة 5 أنواع من الأطعمة بشكل تام، وليس فقط التقليل منها أو الاعتدال فيها، خاصة تلك المليئة بالسكر وتحتوي على نسبة عالية من الدهون، ولا تقدم أية فوائد صحية.

وفي الوقت نفسه قدم الخبراء بدائل لهذه الأطعمة، لتسهيل الأمر على من يتناولونها أو يعتادون عليها.

وأشار الخبراء إلى أن هذه البدائل يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وتلعب دورًا في منع تطور العديد من المشكلات الصحية مع تقدم السن.

والأغذية الخمسة هي:

1-الخبز الأبيض

نصح الخبراء بمقاطعة الخبز الذي يباع في المتاجر والذي يتم استخدام القمح المكرر كمكون رئيس فيه.

وقالوا إن بدائله هي خبز الحبوب الكاملة والعجين المخمر وخبز الجاودار.

2-المشروبات الغازية

نصح العلماء بمقاطعتها كونها لا تحتوي على عناصر غذائية وغنية بالسعرات الحرارية، وبالتالي تتسبب في زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم.

وعن بدائلها، فهي الماء العادي أو القهوة أو الشاي الأخضر بدلاً من الصودا، وهي مشروبات غنية بالكافيين تعوضك عن ذلك الموجود في المشروبات الغازية.

3-الدونات

تحتوي حلوى الدونات على كميات كبيرة من السكر والدهون المضافة والدقيق المكرر، فهي مقلية ويتم غمسها في السكر، مما يجعلها عالية السعرات الحرارية، ويمكن استبدالها بالشطائر المليئة بالصوديوم.

4-البطاطس المقلية

هناك صلة بين الاستهلاك المنتظم لمنتجات البطاطس المقلية وزيادة الوزن، فهي لا تحتوي فقط على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لكن من السهل أيضًا استهلاكها بشكل مفرط.

ومن الأفضل تناول البطاطس مسلوقة أو محمصة بقشرها وليس مقلية، ويمكن أيضًا استبدالها بأصابع البطاطا الحلوة.

5-السمن

يتم صنعها باستخدام الدهون المتحولة، وهي دهون اصطناعية قالت دراسات إنها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويمكن أن تكون الزبدة، عند تناولها بكميات معتدلة، جزءًا من نظام غذائي صحي، لكن من المهم إدراك أنها عالية السعرات الحرارية.

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