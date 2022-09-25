الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“المجلس الصحي” يكشف: هذه أهم أعراض الإصابة بالجلطة القلبية
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“المجلس الصحي” يكشف: هذه أهم أعراض الإصابة بالجلطة القلبية

“المجلس الصحي” يكشف: هذه أهم أعراض الإصابة بالجلطة القلبية

“المجلس الصحي” يكشف: هذه أهم أعراض الإصابة بالجلطة القلبية
٠٤:٤٤:٠٠ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المجلس الصحي السعودي، أن التعرق والغثيان من أهم أعراض الإصابة بالجلطة القلبية.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن أهم الأعراض التي تدل على الإصابة بالجلطة القلبية، هي:

1 – الغثيان، وينتج عنه صعوبة أو ضيق في التنفس.

2 – التعرق، والذي ينتج عنه ألم في منطقة وسط الصدر.

3 – الدوار أو الإغماء، ويشعر معه المصاب بألم أو ارتياح بالكتف الأيسر أو المرفقين أو الفك أو الظهر.

وأشار بناءً على نصيحة الأطباء المتخصصين، فإنه عند الشعور بهذه الأعراض فلابد من اتباع هذه الإرشادات:

1 – عدم الانتظار.

2 – تناول مسيل الدم.

3 – تجنب بذل أي مجهود.

4 – طلب المساعدة فورًا على رقم “997”.

في الوقت نفسه، كشفت أبحاث علمية عن 3 علامات عند الاستيقاظ تشير إلى إمكانية الإصابة بالنوبة القلبية المفاجئة، مشيرة إلى أن هذه الأعراض هي: الاستيقاظ في عرق بارد، والشعور بالغثيان، أو الشعور بالقيء.

ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، يمكن أن تختلف مستويات الألم أيضًا من شخص لآخر، فبالنسبة لبعض الأشخاص، يكون الألم أو الضيق في الصدر شديدًا، بينما يشعر الآخرون بعدم الراحة، أو بألم مشابه لعسر الهضم.

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الكلمات الدلالية:
أمراض القلب التعرق الجلطة القلبية الغثيان المجلس الصحي

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