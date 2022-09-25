بالفيديو.. أمير مكة يستقبل ملك البحرين عند وصوله جدة

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وصل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جدة، اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

كما كان في استقباله: مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.