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العراق.. البدء التجريبي لمصفاة كربلاء النفطية
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العراق.. البدء التجريبي لمصفاة كربلاء النفطية

العراق.. البدء التجريبي لمصفاة كربلاء النفطية

العراق.. البدء التجريبي لمصفاة كربلاء النفطية
٠٤:٣٨:٥٢ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أنه بدأ ضخ الخام لمصفاة كربلاء إيذانًا ببدء التشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية للمصافي، كخطوة مهمة للتعجيل بعمليات الإنتاج والتكرير.

وقالت الوزارة في بيان لها: “إن بدء عمليات ضخ النفط الخام للوحدات الإنتاجية للمصفى خطوة مهمة للتعجيل بعمليات الإنتاج والتكرير للمصفى التي تبلغ طاقته التكريرية 140 ألف برميل يوميًا”.

وتستهدف العراق من مصفاة كربلاء؛ خفض معدل استيراد البلاد من المشتقات النفطية بحدود 60%، وهو أول مصفى في العراق بمواصفات يورو 5 الصديقة للبيئة من المتوقع أن يبدأ الإنتاج أواخر العام الجاري.

فيما بلغ مجموع استيراد العراق من المشتقات النفطية العام الماضي 4.712 ملايين طن بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليارات دولار.

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الكلمات الدلالية:
النفط العراقي تشغيل تجريبي مصفاة العراق مصفاة كربلاء

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