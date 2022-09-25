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بشرى.. إنستجرام يعمل على ميزة جديدة تمنع الصور الفاضحة
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بشرى.. إنستجرام يعمل على ميزة جديدة تمنع الصور الفاضحة

بشرى.. إنستجرام يعمل على ميزة جديدة تمنع الصور الفاضحة

بشرى.. إنستجرام يعمل على ميزة جديدة تمنع الصور الفاضحة
٠٣:٥٢:١٨ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف تطبيق إنستجرام أنه بصدد اختبار ميزة جديدة تحمي المستخدمين من تلقي صور عارية عبر الرسائل المباشرة وغير المباشرة الخاصة برسائل غير مرغوبة.

وتتيح هذه الميزة التي وفرتها شركة التكنولوجيا العملاقة، للمستخدمين تصفية طلبات الرسائل التي تحتوي على محتوى مسيء تلقائيا؛ كما لن تسمح تلك التقنية بعرض الرسائل الفعلية أو مشاركتها مع أطراف ثالثة.

تقول المتحدثة باسم الشركة، ليز فرنانديز: “إنهم يعملون عن كثب مع الخبراء لضمان أن تحافظ هذه الميزات الجديدة على خصوصية الأشخاص، مع منحهم التحكم في الرسائل التي يتلقونها”.

ويعلل الخبراء هذه الخطوة المفاجئة بأن “الشبكة تواجه مؤخرًا انتقادات شديدة تخص انتهاك الخصوصية، حال الشبكات الأخرى التي تتبع شركة ميتا، وكان استقبال المستخدمين للصور العارية أحد صور هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها”.

الكلمات الدلالية:
انستجرام تطبيقات اجتماعية صور فاضحة مواقع اجتماعية مواقع التواصل الاجتماعي وسائل التواصل

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