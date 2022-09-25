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عاجل.. ولي العهد يوافق على تعيين أحمد الوسيدي نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
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عاجل.. ولي العهد يوافق على تعيين أحمد الوسيدي نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

عاجل.. ولي العهد يوافق على تعيين أحمد الوسيدي نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

عاجل.. ولي العهد يوافق على تعيين أحمد الوسيدي نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
٠٣:٢٥:٠٥ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، على تعيين المهندس أحمد بن صالح الوسيدي، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

أحمد الوسيدي في سطور:

ويحمل الوسيدي، درجة الماجستير في البيانات المكانية وعلوم الخرائط من جامعة جلاسكو – بريطانيا، ودرجة الماجستير في المسح الجوي والاستشعار عن بعد من جامعة تونتي – هولندا.

وتزيد خبرته على 25 عاماً في أعمال المسح الجوي والاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية والمشاركات المحلية والدولية الخاصة بالقطاع الجيومكاني، حيث بدأ العمل بوزارة الدفاع “الإدارة العامة للمساحة العسكرية في أعمال المسح الجوي والاستشعار عن بعد، ومن ثم الإشراف على المشاريع المساحية والجيومكانية، ثم انتقل للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مشرفاً عاماً على الخدمات الجيومكانية.

كما شارك في عدد من الأعمال التشريعية والتطويرية، ثم انتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة” الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار” بمنصب رئيس تنفيذي للمعلومات الجيومكانية.

الكلمات الدلالية:
أحمد الوسيدي الهيئة العامة للمساحة محمد بن سلمان ولي العهد

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