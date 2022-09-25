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«الجوازات»: هذه شروط تغيير الصورة الشخصية في الإقامة
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«الجوازات»: هذه شروط تغيير الصورة الشخصية في الإقامة

«الجوازات»: هذه شروط تغيير الصورة الشخصية في الإقامة

«الجوازات»: هذه شروط تغيير الصورة الشخصية في الإقامة
٠٣:٢٦:٢١ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للجوازات، إنه يمكن للوافدين تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الإقامة «هوية مقيم»، إذا كانت لديهم الرغبة في ذلك، في حال توفرت 3 شروط.

وأضافت الهيئة أن تغيير الصورة يتم من خلال حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات، وفق ما نقلته صحيفة “عكاظ”.

الشروط الثلاثة

وأوضحت أنه الشروط الثلاثة لتغيير الصورة هي:

1-أن يكون الجواز ساري المفعول.

2-أن تكون الصورة الشخصية في الجواز حديثة.

3-أن تكون الصورة تم التقاطها للشخص وهو مكشوف الرأس.

والسبت، كشفت المديرية العامة للجوازات، عن رسوم استخراج رخصة إقامة “هوية مقيم” بدل فاقد، مشيرة إلى أن الرسوم المقرر لمدة سنة هي500 ريال.

وأوضحت أن هذا المبلغ في حال كانت المدة المتبقية من الإقامة المفقودة سنة أو أقل من سنة، ويتم سدادها عبر نظام “سداد”.

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