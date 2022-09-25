“الدفاع الروسية”: إسقاط 8 مسيرات أوكرانية حاولت استهداف محطة زابوروجيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط 8 مسيرات أوكرانية حاولت استهداف محطة زابوروجيا النووية.

مستويات الإشعاع في محطة زابوروجيا النووية طبيعية

وأوضحت أن أوكرانيا ما زالت تقصف المنطقة المحطية بمحطة زابوروجيا النووية، مؤكدة أن مستويات الإشعاع في محيط محطة زابوروجيا النووية ما زالت طبيعية.

فيما كشفت سلطات خيرسون الموالية لروسيا، أن القوات الأوكرانية سعت من خلال قصف المدينة إلى إجهاض الاستفتاء وتخويف الصحفيين، لافتة إلى أن القصف الأوكراني على الفندق تم بناء على معلومات استخبارية لدول من حلف الناتو.

وأفادت سلطات زابوروجيا الموالية لروسيا بأن القوات الأوكرانية تقصف مخزنا للحبوب والأسمدة في مدينة توكماك، مؤكدة مقتل شخصين أحدهما قيادي موال لروسيا وإصابة آخرين بقصف أوكراني على فندق في خيرسون.

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في الوقت نفسه، أكدت القوات الجوية الأوكرانية، أن الجيش الروسي شن هجومًا على أوديسا بطائرات مسيرة إيرانية وتم إسقاط إحداها، مشيرة إلى أنها سترد على كل هجوم روسي في جميع المناطق وستقوم بتحرير أوكرانيا بالكامل.

من ناحيته كشف وزير الخارجية الروسي، أن الأسلحة الغربية تتدفق على أوكرانيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في استخدام الأسلحة الفتاكة في الحرب، وأن الغرب الذي يدعي الحياد يزود أوكرانيا بالأسلحة وهذا عمل غير قانوني.