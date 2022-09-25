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لمدة 3 سنوات.. سفينة تطوف العالم للحد من آثار تلوث هذا العنصر السام

لمدة 3 سنوات.. سفينة تطوف العالم للحد من آثار تلوث هذا العنصر السام

لمدة 3 سنوات.. سفينة تطوف العالم للحد من آثار تلوث هذا العنصر السام
٠٣:٠٠:٥٠ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

ستبحر سفينة «بلاستيك أوديسي» من ميناء مرسيليا في جنوب فرنسا في الأول من شهر أكتوبر القادم؛ في مهمة تستمر ثلاث سنوات ترمي إلى إيجاد حلول للحد من تلوث البلاستيك في أكثر الدول تضررا من هذا العنصر.

وُلد مشروع «بلاستيك أوديسي» الرامي إلى «وقف هذا النزيف» في عام 2016، حسبما كشف ضابط البحرية الفرنسية سيمون برنار، وهو رئيس الشركة ومشارك في تأسيسها.

وأكد برنار على حجم الضرر الناجم عن البلاستيك «الذي يصب منه 20 طناً في المحيط كل دقيقة»، ما يعادل حمولة شاحنة نفايات.

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ويضيف برنار: «إنها ليست سفينة لتنظيف المحيط، لكنها سفينة لعرض الحلول»، مشيرا إلى أن 80 % من النفايات البلاستيكية التي تلوث المحيطات تأتي من المناطق الساحلية.

وتعتزم «بلاستيك أوديسي» تدريب 300 من رواد الأعمال على إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى أشياء صلبة ومفيدة، منها الأحجار المرصوفة والأنابيب، باستخدام آلات بسيطة.

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الصحة العالمية بلاستيك أوديسي تلوث البلاستيك سفينة تطوف العالم

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