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تعرف على أكبر خطأ لـ «الاحتياطي الفيدرالي» منذ 110 سنوات
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تعرف على أكبر خطأ لـ «الاحتياطي الفيدرالي» منذ 110 سنوات

تعرف على أكبر خطأ لـ «الاحتياطي الفيدرالي» منذ 110 سنوات

تعرف على أكبر خطأ لـ «الاحتياطي الفيدرالي» منذ 110 سنوات
٠٣:٤٠:١٠ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الاقتصادي الأمريكي جيريمي سيجل، عن أكبر خطأ ارتكبه بنك الاحتياطي الفيدرالي في تاريخه الممتد 110 سنوات، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلوح في الأفق اليوم ما هي إلا نتيجة لهذا الخطأ.

وقال سيجل (بروفيسور الاقتصاد بجامعة بنسلفانيا): “العامان الماضيان هما أحد أكبر أخطاء السياسة في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الممتد 110 سنوات من خلال بقائه سهلاً للغاية عندما كان كل شيء مزدهرا”.

وأضاف سيجل: إن “بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأً فادحًا في السياسة العام الماضي من خلال عدم التحرك لتشديد السياسة النقدية قبل أن يخرج التضخم عن السيطرة”.

وسخر سيجل من بنك الاحتياطي الفيدرالي كما سخر من رئيس الاحتياطي جيروم باول لإصراره على أن التضخم سوف يتلاشى بسرعة من تلقاء نفسه، مؤكدا أن الفيدرالي يتركب خطأ آخر برفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية.

وتابع: “عندما ارتفعت جميع السلع بمعدلات سريعة، قال رئيس مجلس الإدارة باول والاحتياطي الفيدرالي إننا لا نرى أي تضخم. لا نرى أي حاجة لرفع أسعار الفائدة في عام 2022، والآن عندما تنخفض أسعار جميع السلع والأصول سيقول إن التضخم العنيد يتطلب ذلك، ويتطلب التشديد طوال الطريق حتى عام 2023”.

الكلمات الدلالية:
الأزمة الاقتصادية التضخم الاقتصادي الفيدرالي الأمريكي جيريمي سيجل

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