الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك الآن عبر «أبشر»
«الجوازات»: هذه شروط تغيير الصورة الشخصية في الإقامة
عاجل.. ولي العهد يوافق على تعيين أحمد الوسيدي نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
برنامج حكومي لتوظيف 20 ألف مواطن في مهن البلدية والإسكان
والسبب صادم.. دولة أوروبية تعتزم إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح “كورونا”
ما الفرق بين كلمتي «آمن» و «صحي» عند ارتباطهما بالمنتجات الغذائية؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك الآن عبر «أبشر»

بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك الآن عبر «أبشر»

بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك الآن عبر «أبشر»
٠٣:٣٤:٢٦ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، اليوم الأحد، استئناف مزاد اللوحات الإلكترونية من أجل الحصول على لوحات مميزة للمركبات.

جاء ذلك في تغريدة للمنصة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمنت رابط وآلية المشاركة.

وقالت المنصة، إن المزاد يستمر من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، أي لمدة 4 أيام.

كما نشرت المنصة مجموعة من اللوحات المميزة التي يمكن الاختيار من بينها وذلك بالحروف والأرقام.

خطوات المشاركة

وفي وقت سابق، نشر حساب الهيئة العامة لـ”المرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضافت أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

والسبت، انتهي مزاد اللوحات الإلكتروني الاستثنائي، الذي كان يقام بمناسبة اليوم الوطني الـ92، عبر منصة “أبشر”.

اقرأ أيضا:

يقام بمناسبة اليوم الوطني.. انتهاء مزاد اللوحات الإلكترونية الاستثنائي اليوم

الكلمات الدلالية:
أبشر إدارة المرور اللوحات المميزة المرور مزاد اللوحات المميزة منصة أبشر

مواد ذات صلة

المزيد
4 تنبيهات من «المرور» أثناء الوقوف بالإشارة الضوئية

4 تنبيهات من «المرور» أثناء الوقوف بالإشارة الضوئية

٠٦:٠٢ م، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠٢٢
مصادر: إصابة طالب بـ«الحصبة» في إحدى مدارس مكة.. وقلق بين أولياء الأمور

مصادر: إصابة طالب بـ«الحصبة» في إحدى مدارس مكة.. وقلق بين أولياء الأمور

١١:٢٠ ص، الأحد، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩
«الصحة» تُسجل 105 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 125 حالة

«الصحة» تُسجل 105 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 125 حالة

١٢:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
الغذاء والدواء تُغلق 7 محال مخالفة لبيع الأجهزة والمنتجات الطبية بالرياض

الغذاء والدواء تُغلق 7 محال مخالفة لبيع الأجهزة والمنتجات الطبية بالرياض

٠٧:١٠ م، الثلاثاء، ٠٣ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *