بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك الآن عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، اليوم الأحد، استئناف مزاد اللوحات الإلكترونية من أجل الحصول على لوحات مميزة للمركبات.

جاء ذلك في تغريدة للمنصة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمنت رابط وآلية المشاركة.

وقالت المنصة، إن المزاد يستمر من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، أي لمدة 4 أيام.

كما نشرت المنصة مجموعة من اللوحات المميزة التي يمكن الاختيار من بينها وذلك بالحروف والأرقام.

خطوات المشاركة

وفي وقت سابق، نشر حساب الهيئة العامة لـ”المرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضافت أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

والسبت، انتهي مزاد اللوحات الإلكتروني الاستثنائي، الذي كان يقام بمناسبة اليوم الوطني الـ92، عبر منصة “أبشر”.

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