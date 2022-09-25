خبير طقس: الغبار الزهري يضرب هذه المناطق الآن ويصل الرياض مساءً

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كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن الغبار زهري اللون ضرب أجزاءً من شمال المنطقة الشرقية وصل مشارف سدير والوشم من خفيف الى متوسط.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن يتابع الغبار مساره إلى المحمل ثم حريملاء ويصل الرياض العاصمة مساء اليوم، فجنوب منطقة الرياض.

“الأرصاد” يحذر: الرياض تتأثر بأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية

في تحذر عاجل، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية تتأثر بالأتربة المثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وأنه من المتوقع –بمشيئة الله- امتداد تأثيرها إلى العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة.

رياح نشطة وسحب رعدية على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، والرياض، والقصيم والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وانخفاض درجات الحرارة.

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