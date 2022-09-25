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والسبب صادم.. دولة أوروبية تعتزم إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح “كورونا”

والسبب صادم.. دولة أوروبية تعتزم إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح “كورونا”

والسبب صادم.. دولة أوروبية تعتزم إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح “كورونا”
٠٢:٣١:٥٢ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة السويسرية، أنها قررت ائتلاف 10,3 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتهاء صلاحيتها هذا الأسبوع.

وأوضحت الوزارة، أن 2,5 مليون جرعة مخزنة في قاعدة لوجستية للجيش السويسري و7,8 ملايين في مستودع تخزين خارجي في بلجيكا، مؤكدة أن قيمة الجرعات، التي سيتم إتلافها تقدر بنحو 280 مليون فرنك سويسري “285 مليون دولار”.

وكانت سويسرا قد طلبت جرعات كثيرة من مختلف الشركات المصنعة، ولكن ثبات فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا جعل فائضها من الجرعات كبيرًا، ولم تعد بحاجة إليه.

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تصريحات مضطربة من مدير الصحة العالمية بشأن كورونا.. ماذا قال؟

وقبل يومين، قام مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بتعديل تصريحه الأخير عن جائحة كورونا وأنها على وشك الانتهاء،  إلى كلام جديد مغاير لما سبقه قائلًا:“إن نهاية كورونا تلوح في الأفق.. لكنها بعيدة”.

والأسبوع الماضي؛ زف مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بشرى طيبة حسنة، تفيد بأن نهاية جائحة كورونا تلوح بالأفق، مؤكدًا العالم أقرب من أي وقت للقضاء على الوباء.

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أكد أن عدد الوفيات الأسبوعية من فيروس كورونا هو الأدنى منذ مارس 2020، لكن النهاية اقتربت.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، جميع الدول على الاستثمار في تلقيح 100٪ للفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك العاملين الصحيين وكبار السن، كأولوية قصوى.

الكلمات الدلالية:
سويسرا فيروس كورونا كوفيد 19 لقاح مودرنا منظمة الصحة العالمية

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