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برنامج حكومي لتوظيف 20 ألف مواطن في مهن البلدية والإسكان

برنامج حكومي لتوظيف 20 ألف مواطن في مهن البلدية والإسكان

برنامج حكومي لتوظيف 20 ألف مواطن في مهن البلدية والإسكان
٠٢:٥٣:٢٤ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تم توقيع مذكرة تعاون لتدريب 20 ألف خريج وخريجة في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” خلال العامين القادمين.

وفي مقدمة أهداف توقيع تلك المذكرة؛ إثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني في منصة “دروب” بمهارات وجدارات مهن القطاع، ورفع الوعي حولها، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع عبر منصة “تسعة أعشار”.

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كما تهدف المذكرة إلى دعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في المهن المرتبطة بقطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورفع مستوى مهارات موظفي القطاع الخاص وغير الربحي والباحثين عن عمل، لتعزيز فرص توظيفهم.

كما يأتي التعاون الإستراتيجي بين الوزارة والصندوق لتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة، ودعم نمو واستدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز توطين المهن البلدية والقروية والإسكان في القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الطرفين في دعم توظيف شباب وشابات الوطن.

وتتضمن المذكرة عدة مبادرات من أبرزها:

ـ التدريب على رأس العمل.
ـ والتدريب الإلكتروني.
ـ دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع.
ـ تمكين القوى الوطنية العاملة في القطاع غير الربحي والخاص.
ـ رفع المهارة المهنية لتعزيز استدامتهم في سوق العمل ومواكبة تغيراته.

الكلمات الدلالية:
البلدية والإسكان تدريب على رأس العمل توظيف 20 ألف مواطن فرص

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