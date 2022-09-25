عاجل.. «الصندوق العقاري» يُودع 871 مليون ريال بحسابات مُستفيدي «سكني»

تواصل – واس:

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد، مبلغ 871 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر سبتمبر 2022.

وبيّن الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2022م بلغ نحو 4.9 مليارات ريال.

الدعم السكني

وأوضح بن ماضي أن إيداع الدعم السكني في موعده يأتي تتويجاً للجهود المستمرة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن تسخير برامج الدعم السكني المتنوعة وما تتضمنه من خيارات وحلول تمويلية وسكنية وبرامج داعمة ومساندة يأتي بهدف تسهيل رحلة المستفيد لتمّلك المسكن الملائم بما يتناسب مع احتياجاته وقدراته المالية، لافتاً إلى أن هذه البرامج مكنت حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري أكثر من 670 ألف مستفيد.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة على مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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