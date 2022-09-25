الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. وصول طائرتين إغاثيتين ضمن جسر الملك سلمان لإغاثة باكستان
قريبًا.. تدريب 20 ألف خريج بالتعاون بين «الإسكان» و«هدف»
مؤسسة الحبوب تصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح
«الزكاة»: 6 خطوات لتقسيط الضرائب خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات
«الصحة» تسجل 96 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال 24 ساعة
تحذير عاجل من “الأرصاد” الرياض تتأثر بأتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية خلال ساعات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالصور.. وصول طائرتين إغاثيتين ضمن جسر الملك سلمان لإغاثة باكستان

بالصور.. وصول طائرتين إغاثيتين ضمن جسر الملك سلمان لإغاثة باكستان

بالصور.. وصول طائرتين إغاثيتين ضمن جسر الملك سلمان لإغاثة باكستان
٠١:٤٦:٢٠ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ واس:

وصلت أمس الأول الطائرتان الإغاثيتان الرابعة والخامسة إلى مدينة كراتشي، وعلى متنهما 60 طناً تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منهما 8.424 فردًا.

وصول الطائرتان كان ضمن الجسر الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وتم تسلّم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.

وتأتي هذه المساعدات تجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

الكلمات الدلالية:
إغاثة باكستان جسر الملك سلمان طائرات إغاثة مركز سلمان للإغاثة

مواد ذات صلة

المزيد
«الإسكان» تنفي السماح بالبناء على مساحات تقل عن 150 متراً

«الإسكان» تنفي السماح بالبناء على مساحات تقل عن 150 متراً

٠٨:٢٩ م، الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠١٥
تغيير اسم وكالة أنباء التعليم «وات» إلى «عين»

تغيير اسم وكالة أنباء التعليم «وات» إلى «عين»

١٠:٤٣ م، الأربعاء، ٢٦ أغسطس ٢٠١٥
حائل.. مدينة زاخرة بالتاريخ ويكتنفها الغموض

حائل.. مدينة زاخرة بالتاريخ ويكتنفها الغموض

١٢:١٥ م، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
الجمارك: منع دخول السيارات المهدرة للطاقة

الجمارك: منع دخول السيارات المهدرة للطاقة

٠٧:٥١ ص، الثلاثاء، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *