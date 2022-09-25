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«الطابور الصباحي» يتصدر التريند بالمملكة.. ومغردون: هذه ذكرياتنا
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«الطابور الصباحي» يتصدر التريند بالمملكة.. ومغردون: هذه ذكرياتنا

«الطابور الصباحي» يتصدر التريند بالمملكة.. ومغردون: هذه ذكرياتنا

«الطابور الصباحي» يتصدر التريند بالمملكة.. ومغردون: هذه ذكرياتنا
٠١:٥٢:٣٥ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

احتل هاشتاق “#طابور_الصباح” قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجوجل في المملكة، اليوم الأحد.

وبرز هاشتاق “#طابور_الصباح”؛ من خلال تدوينات متعددة عبر مشاركات رواد ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” عن قصص كثيرة وأحاسيس وذكريات طفولية كثيرة عن طابور الصباح وما يحمله من معاني وذكريات.

وشارك النشطاء والمغردون مجموعة من الصور وعددًا من مقاطع الفيديو لعدد من المدارس في مختلف مناطق المملكة.

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كما شارك المغردون والمعلقون بكثير من التغريدات، وقال حساب “مدرسة عكاظ المتوسطة”: “جانب من طابور الصباح والبرنامج الإذاعي، كل عام وَوطني يعانق السماء مجدًا ..92”.

فيما علق حساب “عبدو محمد” عن ذكرياته أيام المدارس وطلب العلم بالقول: “نحن جيل كانت تفاصيل يومهم عفوية جدا؛ نحن جيل وقفنا في طابور الصباح بنظام؛ وأنشدنا السلام الوطني بحماس، نحن جيل كنا ننام عند انطفاء الكهرباء على سطوح المنازل؛ ونتحدث كثيرا؛ ونتسامر كثيرا، ونضحك كثيرا، وننظر إلى السماء بفرح”.

الكلمات الدلالية:
الإذاعة المدرسية تريند المملكة ذكريات الطفولة طابور الصباح هاتشاق طابور الصباح

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