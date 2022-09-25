7 شروط يجب توافرها في سائق الحافلة المدرسية

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اشترطت اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي الصادرة من الهيئة العامة للنقل، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر القادم، توفر 7 شروط في سائق الحافلة المدرسية.

ووفق اللائحة فإن الشروط السبعة هي:

-أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

-ألا يقل العمر عن خمسة وعشرين عاماً.

-أن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق.

-أن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.

-اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

-اجتياز اختبار الكفاءة المهنية عند ممارسة النشاط بالحافلة.

-اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

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