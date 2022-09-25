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مؤسسة الحبوب تصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح

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مؤسسة الحبوب تصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح

مؤسسة الحبوب تصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح

مؤسسة الحبوب تصرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح
٠١:١٨:٠٧ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

الدفعة الخامسة عشر بلغت 9,079,500 ريال

وأوضحت أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، بلغ 9,079,500 ريال، لصافي كمية مستلمة 5,058 طنًا وذلك لعدد 15 مزارعًا، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 524,426 طنًا لعدد 1746 مزارعًا.

وطالبت المؤسسة، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 39 وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

 

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الدفعة 15 مؤسسة الحبوب مزارعي القمح منصة محصولي

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