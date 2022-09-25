قريبًا.. تدريب 20 ألف خريج بالتعاون بين «الإسكان» و«هدف»

تواصل – واس:

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مذكرة تعاون لتدريب 20 ألف خريج وخريجة في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) خلال العامين القادمين.

وجاء التوقيع بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

وقَّع مذكرة التعاون، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية أحمد بن علي القرعاوي.

إثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني

وتستهدف مذكرة التعاون إثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني في منصة “دروب” بمهارات وجدارات مهن القطاع، ورفع الوعي حولها، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع عبر منصة “تسعة أعشار”.

كما تهدف إلى دعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في المهن المرتبطة بقطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورفع مستوى مهارات موظفي القطاع الخاص وغير الربحي والباحثين عن عمل، لتعزيز فرص توظيفهم واستدامتهم في سوق العمل.

وتتضمن المذكرة عدة مبادرات، من أبرزها؛ التدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، بالإضافة إلى تمكين القوى الوطنية العاملة في القطاع غير الربحي والخاص عبر دعم تدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية لتعزيز استدامتهم في سوق العمل ومواكبة تغيراته.

وبموجب المذكرة؛ سيعمل الطرفان على عقد اللقاءات الوظيفية الدورية لتعزيز توطين مهن القطاع، ودراسة احتياجات القطاع الخاص، ووضع خطط داعمة لتعزيز التوطين وتنمية الكوادر الوطنية، ورفع وعي المنشآت العاملة في القطاع، حول برامج وخدمات الصندوق وآلية الاستفادة منها، من خلال ورش العمل واللقاءات الدورية.

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