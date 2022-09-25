الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. متظاهرون يحاولون الاستيلاء على فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني
“المجلس الصحي” يكشف: هذه أهم أعراض الإصابة بالجلطة القلبية
«خدمات البيئة» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات بجدة.. رابط التقديم
العراق.. البدء التجريبي لمصفاة كربلاء النفطية
عاجل.. اشتعال أكبر سوق لمنتجات الأطعمة الطازجة في العالم بباريس (فيديو)
بالفيديو.. أمير مكة يستقبل ملك البحرين عند وصوله جدة

الرئيسية

 /

دولي

 /

بالفيديو.. متظاهرون يحاولون الاستيلاء على فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني

بالفيديو.. متظاهرون يحاولون الاستيلاء على فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني

بالفيديو.. متظاهرون يحاولون الاستيلاء على فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني
٠٤:٥٣:٢٥ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

لأكثر من أسبوع، تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، حيث خرج الآلاف في مظاهرات ضخمة بمناطق مختلفة على رأسها العاصمة طهران، منددين بمقتل الشابة “مهسا اميني” أثناء احتجازها لدى الشرطة.

واظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة المتظاهرين الاستيلاء على ثكنة ” الفرقة 10 سيد الشهداء” التابعة للحرس الثوري في مدينة “شهر ري،  شمالي إيران. كما يظهر المقطع هروب جماعي للقوات الإيرانية من الثكنة العسكرية.

حرق صور خامنئي والخميني في كرج

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد وثق فيديو متداول قيام المحتجين بإضران النار في صورة للمرشدين الإيرانيين خامنئي والخميني في كرج.

50 قتيلًا ومئات الجرحى والمعتقلين من المتظاهرين

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن ضحايا الاحتجاجات ارتفع في يومها الثامن، إلى أكثر من 50 قتيلًا، ومئات الجرحى والمعتقلين جراء قمع الأجهزة الأمنية للمحتجين السلميين.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاصي الحي ضد المحتجين في شارع فردوس، غربي العاصمة طهران،

هاشتاق مهسا اميني يتجاوز الـ 80 مليونًا

في الوقت نفسه، تجاوز هاشتاق “مهسا_أميني”، الذي استخدمه الناشطون على نطاق واسع على تويتر بعد مقتلها، 80 مليونًا، حيث استخدمه العديد من الشخصيات السياسية ونجوم المجتمع الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي، تضامنًا مع الاحتجاجات.

هجمات إلكترونية على مواقع النظام الإيراني

فيما تتواصل الهجمات الإلكترونية على المواقع التابعة للنظام الإيراني في المجال السياسي والاقتصادي، حيث تم اختراق الموقع الخاص بمشغل الهواتف المحمولة في إيران، وتظهر فاتورة حاملي الهواتف المحمولة “صفر”.

رضا بهلوي: توقفوا عن قتل المواطنين

فيما دعا ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في ساعة متأخرة من نهاية يوم أمس السبت، قوات الجيش الإيراني للوقوف بجانب الشعب الإيراني الذي ثار من أجل الحرية، مطالبًا قوات الجيش بالتوقف عن قتل المواطنين الأبرياء.

 

اقرأ أيضًا:

منظمة حقوقية: الشرطة الإيرانية تختطف طفلًا من مدينة أشنوي غرب البلاد

الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران الحرس الثوري الخوميني طهران مهسا أميني

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. باكستان تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الفيضانات وتناشد العالم للمساعدة

عاجل.. باكستان تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الفيضانات وتناشد العالم للمساعدة

٠٣:٤١ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري للمعارك في ليبيا

الأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري للمعارك في ليبيا

٠٨:١٥ ص، الأحد، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٨
الرئيس الأمريكي يعلن تقاعد وزير الدفاع.. والأخير يوضح السبب

الرئيس الأمريكي يعلن تقاعد وزير الدفاع.. والأخير يوضح السبب

٠٢:١٧ ص، الجمعة، ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
جمعية أمريكية تجمع 11 ألف دولار لإعادة بناء مسجد أحرقه متطرفون

جمعية أمريكية تجمع 11 ألف دولار لإعادة بناء مسجد أحرقه متطرفون

٠٤:١٠ م، الخميس، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *