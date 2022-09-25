بالفيديو.. متظاهرون يحاولون الاستيلاء على فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

لأكثر من أسبوع، تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، حيث خرج الآلاف في مظاهرات ضخمة بمناطق مختلفة على رأسها العاصمة طهران، منددين بمقتل الشابة “مهسا اميني” أثناء احتجازها لدى الشرطة.

واظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة المتظاهرين الاستيلاء على ثكنة ” الفرقة 10 سيد الشهداء” التابعة للحرس الثوري في مدينة “شهر ري، شمالي إيران. كما يظهر المقطع هروب جماعي للقوات الإيرانية من الثكنة العسكرية.

حرق صور خامنئي والخميني في كرج

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد وثق فيديو متداول قيام المحتجين بإضران النار في صورة للمرشدين الإيرانيين خامنئي والخميني في كرج.

50 قتيلًا ومئات الجرحى والمعتقلين من المتظاهرين

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن ضحايا الاحتجاجات ارتفع في يومها الثامن، إلى أكثر من 50 قتيلًا، ومئات الجرحى والمعتقلين جراء قمع الأجهزة الأمنية للمحتجين السلميين.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاصي الحي ضد المحتجين في شارع فردوس، غربي العاصمة طهران،

هاشتاق مهسا اميني يتجاوز الـ 80 مليونًا

في الوقت نفسه، تجاوز هاشتاق “مهسا_أميني”، الذي استخدمه الناشطون على نطاق واسع على تويتر بعد مقتلها، 80 مليونًا، حيث استخدمه العديد من الشخصيات السياسية ونجوم المجتمع الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي، تضامنًا مع الاحتجاجات.

هجمات إلكترونية على مواقع النظام الإيراني

فيما تتواصل الهجمات الإلكترونية على المواقع التابعة للنظام الإيراني في المجال السياسي والاقتصادي، حيث تم اختراق الموقع الخاص بمشغل الهواتف المحمولة في إيران، وتظهر فاتورة حاملي الهواتف المحمولة “صفر”.

المحتجون الإيرانيون يضرمون النار في صورة للمرشدين الإيرانيين خامنئي والخميني في كرج#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/n245QJCRa5 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) September 25, 2022

رضا بهلوي: توقفوا عن قتل المواطنين

فيما دعا ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في ساعة متأخرة من نهاية يوم أمس السبت، قوات الجيش الإيراني للوقوف بجانب الشعب الإيراني الذي ثار من أجل الحرية، مطالبًا قوات الجيش بالتوقف عن قتل المواطنين الأبرياء.

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