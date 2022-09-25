«الصحة» تسجل 96 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، و100 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 815839 حالة.

حالات الشفاء

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 100 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 803135 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9342 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 35 حالة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 87 حالة، ووفاة واحدة.

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