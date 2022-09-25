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للآباء والأمهات.. 4 طرق لرفع مستوى ذكاء طفلك
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للآباء والأمهات.. 4 طرق لرفع مستوى ذكاء طفلك

للآباء والأمهات.. 4 طرق لرفع مستوى ذكاء طفلك

للآباء والأمهات.. 4 طرق لرفع مستوى ذكاء طفلك
١٢:٢٦:١٥ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت صحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India، إنه يمكن للآباء والأمهات تعزيز ذكاء الطفل إلى حد كبير في سنواته الأولى عبر 4 أنشطة أو طرق، بينها ممارسة الرياضة وحل الألغاز.

ووفق ما نقله موقع “العربية نت”، عدّدت الصحيفة الهندية، الطرق الخمسة في كالآتي:

1- ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة تعزز نشاط الدماغ الذي يفرز الإندورفين في الجسم لدى الأطفال، وبالتالي يعزز وظائف المخ وقدرته.

2- حسابات رياضية عشوائية

على الآباء والأمهات أن يطلبوا من الطفل حل بعض المسائل الحسابية البسيطة بشكل عشوائي على مدار اليوم، مع مراعاة عدم المبالغة حتى لا يحدث نفور.

3- حل الألغاز

من المفيد لصحة دماغ الطفل قضائه 10 دقائق يوميًا في حل الألغاز.

4- تدريبات التنفس

ينصح الخبراء بأن يمارس الأطفال تدريبات التنفس العميق والتأمل في الصباح الباكر وقبل النوم، لأن ذلك يسمح لهم بتصفية أفكارهم والحصول على تفكير أوضح.

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الكلمات الدلالية:
الطفل تنمية ذكاء الطفل حل الألغاز ذكاء الطفل ممارسة الرياضة

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